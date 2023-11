Immobilien verkaufen oder warten? Was lohnt sich gerade?

Immobilien verkaufen oder halten? Eine Frage der finanziellen Mittel

Der seither gestiegene Leitzins verteuert einen kreditfinanzierten Immobilienkauf zusätzlich, hinzu kommen gestiegene Baukosten. Deshalb könne sich ein Verkauf zum jetzigen Zeitpunkt lohnen, erklärt auch Cyrill Lanz, CEO und Gründer von Betterhomes, einem der führenden Immobilienmakler in Deutschland: «In den letzten 10 Jahren haben sich die Preise von Wohneigentum durch die tiefe Zinspolitik je nach Region mehr als verdoppelt. Da sich die Zinsen in den letzten Monaten vervielfacht haben, hat dies natürlich einen Einfluss auf die Vermögenspreise, je nach Region mit unterschiedlicher Ausprägung. Ländliche Regionen sind davon zum Beispiel stärker betroffen als urbane Regionen. Ob der Hausverkauf eine Option ist, ist oft abhängig von der persönlichen Situation. So hat man manchmal – zum Beispiel im Falle einer Scheidung – gar keine andere Wahl, als zu verkaufen. Denjenigen, die den Verkauf von Wohneigentum als Spekulation ansehen, ist gut angeraten, den kumulierten Gewinn jetzt zu realisieren. Denn eins ist sicher: Man weiss nicht, wie sich die Zinssituation weiter entwickeln wird. Wenn man jetzt verkauft, dann hat man jedoch bereits doppelt gewonnen: Einerseits profitierte man lange Zeit von günstigen Wohnkosten oder guten Mieteinnahmen durch die tiefen Zinsen, andererseits durch die Wertsteigerung der Immobilie. Wenn man also nicht gerade zum Peak während der Pandemie gekauft hat, dann macht man in der Regel Gewinn.»