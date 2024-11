Immobilienskandal um Prinz William: Royale Herzogtümer machen Vermögen

Wie aus einer neuen Dokumentation hervorgeht, hat die britische Königsfamilie seit Jahren Mieteinnahmen in Millionenhöhe vom britischen Gesundheitsdienst NHS, von Schulen und dem Militär erhalten. Dass die Privatgüter von König Charles III. (75) und Prinz William (42) ein Vermögen durch öffentliche Einrichtungen machen, sorgt in Grossbritannien nun für Diskussionen. Der Thronfolger steht besonders in der Kritik, da viele seiner vermieteten Immobilien marode sein sollen.