In Afrika: So läuft Prinz Harrys Solo-Reise

Prinz Harry kommt auch nach Südafrika – kurz vor William

Am Mittwoch stattete Prinz Harry laut der britischen Zeitung «Daily Mail» ausserdem dem Premierminister von Lesotho, Sam Matekane (66), einen Besuch ab. Auf seiner viertägigen Reise in der Region wird er dem Bericht zufolge auch nach Johannesburg im benachbarten Südafrika kommen. Damit besucht er nur wenige Wochen vor seinem Bruder Prinz William (42) das Land. Der Prinz von Wales wird am 6. November zur Verleihung der Earthshot Awards 2024 in Kapstadt erwartet.