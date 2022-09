«In aller Freundschaft»: Ben Becker spielt neben Vater Rolf

Ben Becker (57) feiert Premiere bei «In aller Freundschaft». Er wird in der Serie schon sehr bald in einer Gastrolle auftreten. Dafür stand er gemeinsam mit seinem Vater, Rolf Becker (87), vor der Kamera. Am 13. September sind die beiden in Folge 987, die den Titel «Ein guter Mensch» trägt, zu sehen.