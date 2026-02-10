«In aller Freundschaft»: Désirée Nick glänzt erneut in der Primetime

In letztgenannter BR–Serie sorgte sie als Hannoveraner Psychologin im ländlichen Lansing für Wirbel. Ein längeres Engagement bei «Dahoam is Dahoam» könne sie sich «auf jeden Fall» vorstellen, sagte sie spot on news vor der Ausstrahlung im Juni 2025, «das wäre grossartig». Damals wollte sie den Zuschauerreaktionen allerdings noch nicht vorgreifen, «denn man darf eines nicht vergessen: Die Menschen haben mich ja im TV in völlig anderen Projekten gesehen. Was bei den Leuten hängen geblieben ist, sind die Bilder vom Dschungelcamp oder ‹Promis unter Palmen›.» Ihr Comeback in dieser ganz anderen Rolle sei ein «grosser Kontrast zu dem, was man bislang von mir jemals im TV gesehen hat, und dafür bin ich sehr dankbar», schwärmte sie im Interview.