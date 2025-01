«In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte»: Blutige Fakten und Zahlen

Erfolgreiche Specials und treue Darsteller

Besondere Highlights rund um das Ärzteteam des fiktiven Johannes–Thal–Klinikums in Erfurt waren die beiden Spielfilm–Specials: «Ganz in Weiss» (2019) wurde in Österreich auf einem Gletscher in 3.000 Meter Höhe gedreht. Dafür wurde sogar eine eigene Gletscherspalte gebaut – drei Meter breit, zwölf Meter lang und acht Meter hoch. Das Special «Adventskind» (2021) entstand bei minus 25 Grad auf dem Thüringer Rennsteig.