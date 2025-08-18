«In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte»: Neue Folgen ab 28. August

Das passiert in der ersten Folge nach der Sommerpause

Nach der Sommerpause geht es aber erstmal mit Folge 425 «Ohnmächtig» am 28. August gleich spannend und emotional weiter. Dr. Elly Winter (Juliane Fisch) bricht während einer Operation unter starken Kopfschmerzen zusammen. Die Assistenzärztinnen Dr. Tamar Hummel (Linda Kummer) und Dr. Sofia Galura (Olivia Papoli–Barawati) müssen umgehend reagieren. Die Nachricht von dem Zusammenbruch verbreitet sich rasch im Krankenhaus und sorgt für grosse Bestürzung bei der gesamten Belegschaft. Alle sind besorgt. Nun muss das Team zusammenhalten, die Kollegin versorgen und gleichzeitig den Klinikbetrieb aufrechterhalten...