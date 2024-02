«In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte»: Vier Neue treten an

Diese vier feiern am 29. Februar gleich in mehrfacher Hinsicht Premiere: Mit Tamar Hummel (Linda Kummer, 24), Oliver «Olli» Probst (Arne Kertész, 27), Ivo Maric (Jakob D'Aprile, 28) und Sofia Galura (Olivia Papoli–Barawati, 28) treten zum ersten Mal vier Medizinstudierende ihren Dienst bei «In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte» an. Die vier Neulinge absolvieren am Johannes–Thal–Klinikum ihr Praktisches Jahr (PJ). Dabei kämpfen sie nicht nur um ihren Platz innerhalb des Ärzteteams um Prof. Dr. Karin Patzelt (Marijam Agischewa, 65). Sie bewerben sich auch um die Gunst der Zuschauerinnen und Zuschauer, denen sie zum ersten Mal am 29. Februar um 18:50 Uhr im Ersten begegnen.