«In aller Freundschaft»: Rolf und Ben Becker gemeinsam vor der Kamera

Wie der Vater, so der Sohn: Rolf (86) und Ben Becker (57) sind zwar beide Schauspieler, gemeinsam vor der Kamera standen sie bisher jedoch noch nicht. Das ändert sich nun in der MDR-Serie «In aller Freundschaft»: Die beiden drehen aktuell die Folge «Ein guter Mensch», wie der Sender am Montag bekannt gab. Während Rolf Becker schon seit 2006 als Otto Stein in der beliebten Krankenhausserie zu sehen ist, gibt sein Sohn Ben sein Debüt bei «In aller Freundschaft».