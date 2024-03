«In aller Freundschaft»-Star Jutta Kammann gibt Auto ab

Jutta Kammann: «Vielleicht kann ich ein Vorbild sein»

Während ihrer aktiven Autofahrerinnenzeit sei sie «bis auf zwei kleine Vorfälle unfallfrei gefahren», so Kammann weiter. In letzter Zeit wurde das Einschätzen der Abstände wegen ihrer Augenerkrankung («eine Makuladegeneration») schwieriger. «Zwar fühle ich mich in meinem Auto sehr sicher, aber ich möchte verhindern, dass jemand anderem etwas passiert und ich vielleicht jemanden anfahre und er durch mich zu Schaden kommt», erklärt die Schauspielerin zu ihrer Entscheidung. «Mich tröstet der Gedanke, dass ich vielleicht ein Vorbild sein kann», fügt sie hinzu.