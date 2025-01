In Babyrosa: Selena Gomez begeistert im Tweed-Minikleid

Androgynes Outfit ganz in Weiss

Während sie sich am Samstag in einem Kleid zeigte, schritt sie am Freitag noch in einem androgynen Ensemble über den roten Teppich. Gomez präsentierte sich in einem weissen Anzug samt Weste und Krawatte, die wie der Kragen ihres Blazers im Kameralicht glänzte. Ihre Haare band sie passend zu dem Outfit im Power–Dressing–Style streng zurück. Auch bei diesem Look durfte der Schmuck an ihrem linken Ringfinger nicht fehlen.