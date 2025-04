In Bad Rappenau: Bikini aus «Star Wars» hat einen neuen Platz gefunden

Ein Outfit von Prinzessin Leia ist in das «BikiniARTmuseum» in Bad Rappenau umgezogen. Das Museum für Bademode und Badekultur feierte dies einer Mitteilung zufolge mit einer Science–Fiction–Show, an der zahlreiche «Star Wars»–Fans teilnahmen. Das gold–braune Outfit wurde von Leia–Darstellerin Carrie Fisher (1956–2016) im Film «Die Rückkehr der Jedi–Ritter» von 1983 getragen.