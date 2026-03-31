In Buch gefunden: Alter Songtext von Bob Dylan wird versteigert

Jahrzehntelang schlummerte es unbeachtet in einem Buch, dann wurde es zufällig entdeckt. Das britische Auktionshaus Omega Auctions versteigert ein Blatt Papier mit einem Songtext von Bob Dylan (84). Es handelt sich um einen Entwurf für das Lied «I'm Not There». Der Text ist auf einer Schreibmaschine verfasst, manche Zeilen wurden im Nachhinein mit X–en überschrieben. Die untere Hälfte des Blattes ist abgerissen.