In Cannes: Pöbelt Kelly Rowland hier etwa eine Sicherheitsbeamtin an?

Was hat Kelly Rowland (43) hier verärgert? Am Dienstag (21. Mai) schritt die Sängerin bei den Filmfestspielen in Cannes über den roten Teppich. Für ihren Auftritt an der französischen Riviera trug sie ein rotes Abendkleid und auffälligen Diamantschmuck. Ihr Verhalten bei dem Event war aber nicht ganz so glamourös.