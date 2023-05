In Cannes: Uma Thurman legt Red-Carpet-Auftritt mit Sohn Levon hin

Die beiden gemeinsamen Kinder starteten inzwischen selbst vielversprechende Schauspielkarrieren. Maya Hawke ist unter anderem bekannt für die Rolle der Robin Buckley in der erfolgreichen Netflix-Serie «Stranger Things» und war auch in Filmen wie Quentin Tarantinos (60) «Once Upon a Time... in Hollywood» zu sehen. Sie arbeitet zudem als Model und Musikerin. Levon Hawke steht ebenso vor der Kamera. Er soll Medienberichten zufolge Auftritte in den Filmen «The Crowded Room» und «Das Dickicht» haben.