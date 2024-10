In den 80ern: Rob Lowe hatte «kurze» Romanze mit Demi Moore

Lowe und Moore spielten 1985 unter anderem Seite an Seite im Film «St. Elmo's Fire». Sie gehörten in den 1980er–Jahren zum sogenannten «Brat Pack» – einer Gruppe von jungen Schauspielern, die häufig gemeinsam in Cliquen–Filmen auftraten und auch privat als Partygruppe bekannt waren. Für Rob Lowe kam seine Romanze mit Moore deshalb auch nicht verwunderlich. «Wann immer man junge Männer und Frauen um die 20 zusammenbringt, sind Affären vorprogrammiert», betonte er.