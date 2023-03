In der achten Klasse: Paris Hilton wurde von Lehrer geküsst

Paris Hilton (42) hat ihre Autobiographie «Paris: The Memoir» veröffentlicht. Darin berichtet die Unternehmerin und TV-Persönlichkeit auch über einschneidende Erlebnisse in ihrer Jugend. Sie berichtet unter anderem von einem «hübschen, jungen Lehrer», in den all ihre Mitschülerinnen in der Mittelschule verknallt gewesen seien. Besagter Lehrer soll jedoch ihr versichert haben, dass er ein Auge auf sie geworfen habe. Er fragte sie nach ihrer Telefonnummer und warnte sie, es niemandem zu sagen, was sie auch nicht tat.