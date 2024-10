In der Frauenmode angekommen: Krawatten mischen den Mode-Herbst auf

Freches Stage–Outfit

Rita Ora (33) macht in Sachen Mode so schnell niemand etwas vor. Die Sängerin stellte für ein Konzert in Portugal ein freches Outfit zusammen. Zu einem weissen Hemd und einer breiten Krawatte in Schwarz wählte sie nicht etwa einen Blazer, sondern eine schwarze Lederjacke. Eine übergrosse Sonnenbrille sorgte für ein weiteres Highlight. Die knappen Ledershorts in knalligem Türkis bildeten einen gelungenen Farbtupfer. Zusammen mit einem schwarzen Ledergürtel passte die Hose perfekt in den rockigen Style.