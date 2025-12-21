In der Palastküche: Prinzessin Estelle und Prinz Oscar kochen gross auf

Im Stockholmer Schloss weihnachtet es – und der Nachwuchs der Königsfamilie trägt seinen Beitrag dazu teil. Vor allem Prinzessin Estelle (13) und Prinz Oscar (9) haben offenbar bereits alle Hände voll zu tun: Der schwedische Palast veröffentlichte am Sonntag mehrere Videos und Fotos, die die Kinder von Kronprinzessin Victoria (48) und Prinz Daniel (52) bei der Arbeit in der Palastküche zeigen.
«Frohe Weihnachten wünschen Prinzessin Estelle und Prinz Oscar, die vor Weihnachten traditionelle Weihnachtsgerichte in der Küche des Königlichen Schlosses zubereitet haben», so der Palast auf Instagram.
Auf einem Foto präsentieren sich die beiden Nachwuchs–Royals stolz vor ihrem Werk. Die Kulisse könnte weihnachtlicher kaum sein: Rote Seidentapeten, ein schwerer Goldrahmen und ein Adventskranz mit vier brennenden Kerzen rahmen die Szenerie ein. Estelle trägt einen roten Pullover unter einer beigen Schürze, ihr jüngerer Bruder Oscar hat sich für ein Hemd mit grünem Pullover und eine rote Schürze entschieden.
Estelle und Oscar haben traditionelle Weihnachtsgerichte gekocht
Das Video zeigt die kleinen Köche bei der harten Arbeit in der Palastküche – die Teamwork ist ihnen offensichtlich gelungen. Doch was genau haben die Geschwister aufgetischt? Ein genauer Blick auf den festlich gedeckten Tisch mit roter Decke verrät, dass sie sich an die absoluten Klassiker des schwedischen «Julbord» (Weihnachtsbuffet) gewagt haben.
Im Zentrum steht eine grosse Terrine mit Risgrynsgröt, dem traditionellen schwedischen Milchreis, der oft mit einer Zimtstange garniert wird. Flankiert wird die Süssspeise von den Herzstücken des schwedischen Weihnachtsessens: Auf den Tellern links sind Köttbullar, die berühmten Fleischbällchen, sowie Prinskorv, kleine, an den Enden eingeschnittene Bratwürstchen, zu erkennen. Ein Korb mit Gebäck, darunter die gelben Lussekatter (Safran–Hefegebäck), rundet das Menü ab.
Während Oscar stolz am Tisch steht, hält Prinzessin Estelle den Familienhund Rio – ein lockiger Cavapoo – auf dem Arm. Der Vierbeiner gehört seit 2020 zur Familie und ist ein fester Bestandteil der royalen Fototermine. Passend zum Anlass wurde auch Rio herausgeputzt und trägt eine rote Weihnachtsschleife um den Hals.
Wie feiern die schwedischen Royals Weihnachten?
Die schwedische Königsfamilie feiert Weihnachten, in der Landessprache «jul» genannt, traditionell privat auf Schloss Drottningholm nahe Stockholm. Laut Berichten pflegt Königin Silvia (81) die Tradition, mit ihren Enkeln die Weihnachtsbäume zu schmücken.