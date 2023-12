In der veganen Weihnachtsbäckerei: Plätzchen ohne Eier und Milch

Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Die Teigrolle in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden und mit den Fingern zu Halbmonden formen. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben und zwölf bis 15 Minuten im Ofen backen. In der Zwischenzeit Puder– und Vanillezucker in einer flachen Schale verrühren. Vanillekipferl aus dem Ofen nehmen und kurz abkühlen lassen, dann in der Vanille–Zucker–Mischung wälzen. Die Kipferl sollten noch leicht warm sein.