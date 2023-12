In der Weihnachtszeit nicht zunehmen: So klappt der Vorsatz

Zudem erhielten diese Probanden Informationen darüber, wie viel Bewegung nötig ist, um Kalorien in Weihnachtspezialitäten wie Plätzchen oder Glühwein zu verbrennen. Wer die Kalorien etwa durch Joggen wieder abtrainieren will, kann dafür schon mal etwa 1,5 Stunden unterwegs sein. Das zu wissen, hilft offenbar: Am Ende wogen die Teilnehmer etwa ein halbes Kilo weniger als die Vergleichsgruppe in der «Weight Watch Study».