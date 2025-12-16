«In die Sonne schauen»: Eine Runde weiter im Rennen um den Oscar

«Formal kompromisslos, emotional existenziell»

Dass «In die Sonne schauen» ins Oscar–Rennen geht, wurde bereits im August von German Films, der Vertretung des deutschen Films auf internationaler Bühne, mitgeteilt. Der Film wurde in Cannes zuvor mit dem Preis der Jury ausgezeichnet. Das Drama sei «formal kompromisslos, emotional existenziell und künstlerisch einzigartig – ohne Parallele im deutschen und internationalen Kino», hiess es in der Begründung der Auswahl. «Ein Jahrhundert umspannend, verwebt der Film die Leben von vier Frauen, die gegen Enge, Gewalt und gesellschaftliche Zwänge kämpfen. Ein Werk von seltener Dringlichkeit, meisterhaft inszeniert, poetisch, universell, mutig.» Die Regisseurin selbst sprach in einer Mitteilung im Namen ihres gesamten Teams von einer «grossen Ehre», Deutschland bei den Oscars vertreten zu dürfen.