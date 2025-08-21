«In die Sonne schauen» soll für Deutschland Oscar holen

Noch steht «In die Sonne schauen» allerdings nicht als Oscar–Kandidat fest. Zunächst wird am 16. Dezember eine Shortlist für die Kategorie Bester internationaler Film verkündet. Die fünf letztlich nominierten Filme entstammen dieser Shortlist und werden am 17. Januar 2026 bekannt gegeben, heisst es auf der Webseite von German Films. Die 98. Oscarverleihung geht dann am 15. März 2026 über die Bühne.