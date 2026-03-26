In diesen Städten gibt es Solidaritäts-Demos für Collien Fernandes

Die Solidaritätswelle für Collien Fernandes (44) rollt durch Deutschland. Was vergangenen Sonntag in Berlin begann, hat sich binnen weniger Tage zu einer bundesweiten Protestbewegung ausgeweitet. Am Donnerstag findet auch am Rathausmarkt in Hamburg ab 17:30 Uhr eine Demonstration für die Opfer sexualisierter Gewalt statt, die bislang grösste ihrer Art. Nach Polizeiangaben wurden 7.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. Auslöser ist der Fall der Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes, die öffentlich schwere Vorwürfe gegen ihren Ex–Mann Christian Ulmen (50) erhoben hat.