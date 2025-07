In drei Rezepten: Eine kulinarische Reise entlang der Adria

Für den Teig Mehl mit Salz und Natron in eine Schüssel füllen und in die Mitte eine Mulde drücken. Milch und Olivenöl in einem kleinen Becher verrühren, dann in die Mulde giessen. Die Flüssigkeit nach und nach in das Mehl einarbeiten, bis sich ein Teig bildet. Etwa 5 Minuten zu einem glatten Teig kneten. Abgedeckt mindestens 30 Minuten ruhen lassen.