In einer Zeitungsanzeige: Kanye West entschuldigt sich

Besonders brisant: West spricht auch seine antisemitischen Äusserungen an. Er habe sich in seinem «gebrochenen Zustand» zum «zerstörerischsten Symbol hingezogen gefühlt, das ich finden konnte – dem Hakenkreuz» und sogar T–Shirts damit verkauft. «Ich bereue meine Handlungen in diesem Zustand zutiefst und bin entschlossen, Verantwortung zu übernehmen, mich behandeln zu lassen und mich grundlegend zu ändern. Es entschuldigt jedoch nicht, was ich getan habe. Ich bin kein Nazi oder Antisemit. Ich liebe jüdische Menschen», betont er. Auch an die Schwarze Community richtet er sich: «Die Schwarze Gemeinschaft ist zweifellos das Fundament dessen, wer ich bin. Es tut mir so leid, euch enttäuscht zu haben.»