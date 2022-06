In Erinnerung an Taylor Hawkins: Foo Fighters geben Tribute-Konzerte

Dabei sollen «Taylors Andenken und sein Vermächtnis als globale Rock-Ikone» gefeiert werden. Sowohl seine Bandkollegen als auch «seine Inspirationen spielen die Songs, in die er sich verliebt hat und die er zum Leben erweckt hat», heisst es in dem Statement weiter. Die Shows sind für den 3. September im Londoner Wembley-Stadion und für den 27. September im Kia Forum in Los Angeles angekündigt. Das vollständige Line-up wird demnächst bekanntgegeben, weitere Informationen verkündet die Band in ihrem Newsletter.