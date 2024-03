In Gedenken an Fritz Wepper: TV-Sender ändern Programme

«Mein Fritz»: BR zeigt Doku von Weppers Frau über ihren Mann

Auch der Bayerische Rundfunk stellt sein Programm zu Ehren Weppers um. Noch am 25. März zeigt der BR ab 22:00 Uhr die 2021 erschienene Dokumentation «Mein Fritz – Ein persönlicher Blick auf Fritz Wepper» von Weppers Frau Susanne Kellermann. Sie begleitete ihren Mann ab seiner Krebs–Diagnose in seinem Alltag und seiner Arbeit mit der Kamera. Einen Tag später (26. März) zeigt der BR zur Primetime den Fernsehfilm «Mord in bester Gesellschaft: Der süsse Duft des Bösen». Der Dokumentarfilm «Fritz Wepper – Der Marathonmann» läuft danach ebenfalls noch einmal im BR ab 22:00 Uhr. Um 22:15 Uhr folgt der Fernsehfilm «Ein Gauner Gottes», in dem Wepper einen fahrenden Zimmermann spielte, der zurück in seine Heimat am Bodensee kehrt.