In Haft verstorben: Natascha Ochsenknecht trauert um ihren Bruder

Ingo Robin Wierichs begleitete seine Schwester auch auf roten Teppichen

Ingo Robin Wierichs zeigte sich nur selten an der Seite seiner berühmten Schwester auf roten Teppichen. Zuletzt strahlte er im Februar 2023 an ihrer Seite in die Kameras, als er sie zur Premiere für die Serie «Drift – Partners in Crime» in München begleitete. Er arbeitete als Fotograf für unterschiedliche Medienhäuser und stellte seine Werke auch auf eigenen Ausstellungen aus.