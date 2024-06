In Hollywood-Zement verewigt: Cher feiert Cyndi Lauper

Cyndi Lauper geht auf Abschiedstournee

Cyndi Lauper, die bei der Veranstaltung ein schwarzes Bustier zu einer Capri–Hose trug, wurde mit Hits wie «Girls Just Want to Have Fun» oder «Time After Time» in den 1980er–Jahren international erfolgreich und gewann zwei Grammys sowie einen Emmy und einen Tony–Award. In den vier Jahrzehnten ihrer Karriere hat sie weltweit über 50 Millionen Tonträger verkauft. Am Montag gab die Musikerin via Instagram bekannt, dass sie im Herbst auf ihre Abschiedstournee gehen wird. Ihr letztes Live–Konzert soll im Dezember in Chicago stattfinden.