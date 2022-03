In Krakau: Sean Penn unterstützt Menschen aus der Ukraine

Der Schauspieler und Regisseur drehte in den letzten Wochen eine Dokumentation über die russische Invasion in der Ukraine. Nach einer kurzen Rückkehr nach Los Angeles Anfang März trat er nun im polnischen Krakau auf, um seine Pläne bekannt zu geben. Seine Hilfsorganisation CORE (Community Organized Relief Effort), die 2010 gegründet wurde, um Erdbebenopfern in Haiti zu helfen, wird in der Stadt ein Zentrum eröffnen. Es soll die Versorgung von geflüchteten Menschen unterstützen.