In London: George und Amal Clooney setzen auf stylische Sonnenbrillen

Amal Clooney setzte auf eine elegante, bodenlange Robe in Weiss mit hohem Beinschlitz. Dazu kombinierte sie eine silberne Clutch und spitze, silberne Metallic–Heels. Ihre Haare trug sie offen und in leichten Wellen über die Schultern. Ihr Ehemann trug einen klassischen Anzug in Dunkelblau mit weissem Hemd. Beide verpassten ihrem Look einen sommerlichen Touch, indem sie stylische Sonnenbrillen zu ihren Outfits kombinierten.