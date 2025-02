In Nepal: Herzogin Sophie nimmt Geschenk für König Charles in Empfang

Auf dem Instagram–Account der Royal Family wurden weitere Details zu den verschiedenen Terminen des Paares in Nepal preisgegeben. «Der Herzog von Edinburgh hat sich mit jungen Nepalesen – darunter Pfadfinder oder Studenten – getroffen, die vom International Award in Nepal profitieren.» Im Rahmen seines Bildungsprogramms überreichte Edward dann «Gold Awards an 18 herausragende junge Teilnehmer». In der Zwischenzeit habe die Herzogin von Edinburgh zudem noch die Entbindungsstation des Krankenhauses von Bhaktapur besucht, um sich über die Gesundheit von Müttern und die Versorgung von Neugeborenen zu informieren, sowie die The Ridley Eye Foundation beehrt, die Menschen in hochgelegenen und abgelegenen Gebieten Augenbehandlungen anbietet.