In neuem Film: Marvel-Star Sebastian Stan spielt Donald Trump

Seit 2011 gehört er zum Marvel–Universum

Stan übernahm seine Marvel–Rolle 2011 in der Comicverfilmung «Captain America: The First Avenger» und spielte sie danach auch in weiteren Avengers–Filmen sowie in den Streifen «Ant–Man», «Black Panther» und der Disney+–Serie «The Falcon and the Winter Soldier». Auch im noch ausstehenden Marvel–Film «Thunderbolts» soll er seine Rolle wieder übernehmen.