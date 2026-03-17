In Sandringham: Andrew Mountbatten-Windsor zieht erneut um

Andrew Mountbatten–Windsor ist abgetaucht

Wie die Boulevardzeitung weiter berichtet, ist Andrew Mountbatten–Windsor seit seiner vorübergehenden Festnahme am 19. Februar nicht mehr öffentlich in Sandringham gesehen worden. Der ehemalige Prinz verbrachte an seinem 66. Geburtstag elf Stunden auf einem Polizeirevier, bevor er wieder freigelassen wurde. Ihm wird vorgeworfen, während seiner Zeit als Handelsbeauftragter des Vereinigten Königreichs sensible Informationen an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) weitergegeben zu haben. Andrew hatte die Position von 2001 bis 2011 inne.