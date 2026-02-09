In Saudi Arabien: Prinz William besichtigt UNESCO-Welterbestätte

Prinz William (43) ist am Montag in Saudi–Arabien angekommen. Der Prinz von Wales wurde am King Khalid International Airport von Prinz Mohammed bin Abdul Rahman bin Abdulaziz Al Saud, dem stellvertretenden Gouverneur von Riad, empfangen. Der erste Programmpunkt seiner dreitägigen Reise führte William nach At–Turaif, einer UNESCO–Welterbestätte in der Stadt Diriyah am Rande von Riad. Kronprinz und Premierminister Mohammed bin Salman (40) führte ihn durch die Anlage. William hatte ihn zuletzt 2018 bei dessen Besuch in Grossbritannien getroffen. Mit einer Audienz bei dem Kronprinz soll der Montag enden.
Für William ist es die erste Auslandsreise 2026 – und sein erster Besuch in Saudi–Arabien. Die Reise trat er ohne seine Ehefrau Prinzessin Kate (44) an. Sie blieb bei den drei gemeinsamen Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis in Grossbritannien.
Williams Programm in Saudi–Arabien
Die Reise nach Saudi–Arabien erfolgte auf Bitten der britischen Regierung. William soll in dem strategisch und wirtschaftlich wichtigen Partnerland die wachsenden Handels–, Energie– und Investitionsbeziehungen feiern und die langjährigen diplomatischen Verbindungen vertiefen. Das hatte ein Sprecher des Palastes laut britischen Medienberichten mitgeteilt.
Doch der royale Besuch hat weit mehr als nur diplomatischen Charakter. Wie unter anderem das «People»–Magazin berichtet, wird sich William über die Naturschutzpläne des Landes informieren. Der Naturschutz ist für William, der 2020 den Earthshot Prize ins Leben rief, ein Herzensthema. Zudem stehen ein E–Sport–Event und ein Besuch beim Frauenfussball auf seinem Programm.
Darüber hinaus wird William die historische Stadt AlUla besuchen, die die erste UNESCO–Weltkulturerbestätte des Landes beherbergt. Noch bis zum 14. Februar findet dort ein Kunstfestival statt. Ob William die Veranstaltung besucht, ist noch nicht bekannt.