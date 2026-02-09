In Saudi Arabien: Prinz William besichtigt UNESCO-Welterbestätte

Prinz William (43) ist am Montag in Saudi–Arabien angekommen. Der Prinz von Wales wurde am King Khalid International Airport von Prinz Mohammed bin Abdul Rahman bin Abdulaziz Al Saud, dem stellvertretenden Gouverneur von Riad, empfangen. Der erste Programmpunkt seiner dreitägigen Reise führte William nach At–Turaif, einer UNESCO–Welterbestätte in der Stadt Diriyah am Rande von Riad. Kronprinz und Premierminister Mohammed bin Salman (40) führte ihn durch die Anlage. William hatte ihn zuletzt 2018 bei dessen Besuch in Grossbritannien getroffen. Mit einer Audienz bei dem Kronprinz soll der Montag enden.