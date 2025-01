Mit Milla Jovovich und Dave Bautista

«In The Lost Lands» von George R.R. Martin kommt im März in die Kinos

Schon bald kommt «In The Lost Lands», basierend auf einer Kurzgeschichte von «Game of Thrones»–Schöpfer George R.R. Martin, in die deutschen Kinos. Was dürfen Fans des Autors davon erwarten?