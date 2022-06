In Traumrobe: Ingrid Alexandra von Norwegen lässt sich feiern

Der 18. Geburtstag von Ingrid Alexandra von Norwegen war bereits am 21. Januar dieses Jahres. Wegen der Corona-Pandemie hatte das Königshaus die Feierlichkeiten auf den Juni verschoben. Nach dem Gala-Abendessen vom Donnerstag soll am heutigen Freitag (17. Juni) Medienberichten zufolge eine weitere grosse Feier im Schloss in Oslo folgen. Erwartet werden dazu unter anderem der niederländische König Willem-Alexander (55) mit seiner Frau Königin Máxima (51), Spaniens Monarch Felipe VI. (54) und Königin Letizia (49), der dänische Kronprinz Frederik (54) mit Ehefrau Mary (50) und Schwedens Kronprinzessin Victoria (44) mit Ehemann Daniel von Schweden (48). Frederik, Victoria und Felipe sind die Taufpaten von Prinzessin Ingrid, die in der norwegischen Thronfolge hinter ihrem Vater auf Platz zwei steht.