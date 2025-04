In über 50 Ländern auf Platz eins: «Der Gärtner» wird zum Netflix-Hit

Nach nur einer Woche an der Spitze der deutschen Netflix–Charts muss «How to Sell Drugs Online (fast)» den ersten Platz wieder räumen. Die vierte Staffel der Erfolgsserie wurde von der neuen spanischen Produktion «Der Gärtner» verdrängt. Damit steht Deutschland nicht allein da: Unter dem Originaltitel «El Jardinero» führt die Serie in 54 Ländern die Netflix–Toplisten an. Der internationale Startschuss fiel erst am 11. April 2025.