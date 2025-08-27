In Venedig: Heidi Klum und Tochter Leni glänzen in Korsettkleidern

Heidi (52) und Leni Klum (21) haben einen eleganten Auftritt bei den Filmfestspielen von Venedig hingelegt. Das Mutter–Tochter–Gespann zeigte sich bei der «La Grazia»–Premiere in aufeinander abgestimmten Korsettkleidern. Heidi Klum strahlte in einer zartrosa Satinrobe mit seitlichem Beinschlitz. Der drapierte Stoff legte etwas Haut an der Hüfte des Models frei, das enge Korsett betonte ihre Figur und ihr Dekolleté. Zu dem Dress wählte sie eine matchende Tasche und einen funkelnden Choker.