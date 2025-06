In Venedig: Kardashian-Jenner-Schwestern ziehen die Blicke auf sich

Mutter Kris Jenner (69) und ihre Töchter Kim Kardashian (44), Khloé Kardashian (40), Kylie Jenner (27) sowie Kendall Jenner (29) sind nach Italien gereist, um bei der Traumhochzeit von Amazon–Gründer Jeff Bezos (61) und Journalistin Lauren Sánchez (55) dabei zu sein. Bereits am Donnerstag, 26. Juni, war die Familie vor dem Hochzeitswochenende zur glamourösen Willkommensparty in Venedig geladen. Die fünf Frauen setzten dabei auf sehr unterschiedliche Looks.