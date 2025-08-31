In Venedig: Prinzessin Dianas Nichten setzen auf Transparenz

Der heutige Sonntag steht für sie dagegen im Zeichen der Trauer: Am 31. August 1997 starb Diana nach einem Autounfall in Paris. Damals waren ihre Nichten erst fünf Jahre alt. Dennoch haben sie gute Erinnerungen an ihre Tante. Die Schwestern könnten sich daran erinnern, «dass sie eine sehr sanfte, liebenswürdige und herzliche Person in unserem Leben war», sagte Eliza Spencer dem britischen «Standard». Als sie von Dianas Tod erfuhr, habe sie ihren Vater gefragt: «Aber nicht im echten Leben, Papa? Denn wir dachten, das könne nicht wahr sein.»