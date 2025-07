In Vorbereitung auf die Reunion-Tour: Die besten Dokus über Oasis

Einen Einblick in die Studioarbeit der Band gewährt «Return To Rockfield». Um das 25–jährige Jubiläum ihres Kultalbums «(What's the Story) Morning Glory?» zu feiern, kehrt Noel Gallagher erstmals seit den Aufnahmen in die Rockfield Studios in Monmouthshire, Wales, zurück. Die halbstündige Dokumentation zeigt Noel bei einem Rundgang durch die Studios zusammen mit dem Toningenieur Nick Brine. Im Interview schwelgt Liam Gallaghers Bruder in Erinnerungen über die Zeit der Aufnahme und blickt auf das Vermächtnis des Albums.