In «Willy Wonka»-Film: Hugh Grant spielt einen singenden Oompa Loompa

Auf der derzeit in Las Vegas stattfindenden CinemaCon wird den Anwesenden förmlich im Minutentakt neues Material zu anstehenden Blockbustern gezeigt. Ein Moment sorgte nun aber offenbar für besondere Aufmerksamkeit: In einem ersten ausführlichen Trailer zum Fantasyfilm «Wonka», der Vorgeschichte des Klassikers «Charlie und die Schokoladenfabrik», taucht laut US-Medien auch Hugh Grant (62) auf - in seiner wohl bis dato ungewöhnlichsten Rolle.