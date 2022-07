«In with the Devil»: Eine der letzten Produktionen mit Ray Liotta

Am 8. Juli startet bei Apple TV+ weltweit die Crime-Miniserie «In with the Devil». Die Serie, die im Original den Titel «Black Bird» trägt, zeigt Ray Liotta (1954-2022) in einer seiner letzten Rollen. Ab Freitag gibt es bei Apple die beiden ersten von insgesamt sechs Episoden zu sehen. Die Serie basiert auf einer wahren Begebenheit, über die James Keene in «In With The Devil: A Fallen Hero, A Serial Killer, and A Dangerous Bargain for Redemption» schreibt.