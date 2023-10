In «X-Factor»: Schwarzenegger-Sohn Joseph spielt Robin Hood

Der Nachwuchs von Arnold Schwarzenegger (76) tritt zunehmend in die Fussstapfen des weltberühmten «Terminator»–Darstellers. So wirkte Patrick Schwarzenegger (30) zuletzt etwa im «The Boys»–Ableger «Gen V» mit. Schon in wenigen Tagen wird bei der ersten Folge der Rückkehr von «X–Factor: Das Unfassbare» (29. Oktober, 20:15 Uhr, RTLzwei) derweil ein anderer Arnie–Spross im Mittelpunkt stehen: In einer der fünf Kurzgeschichten, wieder von «Star Trek»–Grösse Jonathan Frakes (71) als Moderator dargeboten, schlüpft Sohn Joseph Baena (26) in eine tragende, ja sogar weltberühmte Rolle.