In zehn Fällen: Sean Kingston wegen Betrugs und Diebstahls angeklagt

Der US–amerikanische Rapper und Sänger Sean Kingston (34) wird in zehn Fällen von Betrug und Diebstahl angeklagt, wie das «People»–Magazin berichtet. Der «Me Love»–Interpret wurde bereits nach einer Razzia in seiner angemieteten Villa in Florida, am vergangenen Donnerstag, den 23. Mai, in Kalifornien festgenommen, wo er sich für einen Auftritt aufhielt.