«Indiana Jones 5»: Regisseur dementiert desaströse Testvorführungen

Er widersprach auch der Behauptung, dass in einem der gezeigten Enden Schauspielerin Phoebe Waller-Bridge (37) anstelle von Harrison Ford (80) zu sehen sei. Der 58-Jährige versicherte den Fans, dass Fords ikonische Darstellung «niemals ersetzt» werden könne. «Nicht in einem Drehbuch. Nicht in einem Schnitt.» Dies sei «niemals diskutiert» worden, so der Filmemacher.