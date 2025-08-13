«Indie Sleaze»: Style-Guide zum rebellischen Look

Diesen Sommer hat der minimalistische «Clean Girl»–Look Pause. Die Bühne gehört wieder dem kontrollierten Chaos: Die «Indie Sleaze»–Ästhetik ist zurück. Ursprünglich eine Mode– und Musikbewegung der 2000er und der 2010er Jahre, fängt der Trend den Style ein, in dem Grunge, Punk und die Anfänge der Tumblr–Ära zusammenkommen. Der Look wirkt auf den ersten Blick alles andere als gut gestylt. Die Outfits sind launisch, lässig und unperfekt – auch wenn jedes Teil genau auf das andere abgestimmt ist. So funktioniert der Look heute.